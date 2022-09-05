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Балицкий заявил об отсутствии прямых попаданий со стороны ВСУ при обстреле Запорожской АЭС

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил об отсутствии прямых попаданий со стороны ВСУ при обстреле Запорожской АЭС.
Балицкий заявил об отсутствии прямых попаданий со стороны ВСУ при обстреле Запорожской АЭС
  • РИА Новости

«Прямых попаданий, слава богу, не было, жертв нет, серьёзных нарушений тоже нет, в отличие от того, как это было до этого... Могу заверить жителей Запорожской области, освобождённой от украинского режима, и остальных граждан нашей планеты в том, что в настоящий момент ситуация находится под контролем», — цитирует его ТАСС.

Балицкий добавил, что несмотря на то, что два инспектора МАГАТЭ остались на станции, реакции международной организации на очередные обстрелы ядерного объекта нет.

Ранее военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара заявила, что украинские военные возобновили хаотичный огонь по Запорожской АЭС.

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