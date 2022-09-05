Томская область направила в Донбасс гуманитарный груз весом в 20 тонн

Томская область отправила очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В состав груза вошли 20 т продуктов питания и товаров первой необходимости, а также стройматериалы в Новоазовский район и отделочные материалы в город Ясиноватая ДНР.

Наряду с этим стало известно, что миссия «Единой России» впервые передала в Верхне-Лепетихинский район Херсонской области флаги России, рюкзаки и сотни продуктовых наборов. Об этом ФАН сообщили в Гуманитарном центре Херсона.

Общий вес гуманитарного груза — около 7 т.

Ранее сообщалось, что очередной конвой в рамках акции уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой «Детям — в руки» в партнёрстве с Российским детским фондом доставил гумпомощь в Донецкую Народную Республику.