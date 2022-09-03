Детский омбудсмен и Российский детский фонд передали школьникам Мариуполя комплекты для учёбы

Очередной конвой в рамках акции уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой «Детям — в руки» в партнёрстве с Российским детским фондом доставил гумпомощь в Донецкую Народную Республику, уже началась передача школьных наборов ученикам образовательных организаций Мариуполя.

Для школьников закуплено 11 т груза, в него входят в том числе около 4 тыс. школьных комплектов как для мальчиков, так и для девочек. В набор входят рюкзак, тетради, линейки, ручки, цветные карандаши, счётные палочки, пеналы, гуашь и другие школьные принадлежности.

Как напомнила Львова-Белова, благотворительная акция «Детям — в руки» проводится с апреля.

«Мы занимаемся адресной помощью детям Донбасса. Работаем по конкретным запросам, чтобы, например, многодетная семья могла получить сразу всё необходимое вплоть до специализированного лечебного питания и средств реабилитации, если ребёнок с инвалидностью», — рассказала омбудсмен.

Вместе с этим Российский детский фонд отправляет в Мариуполь уже пятый гуманитарный конвой, передав детям города и области более 200 т грузов, сообщил председатель фонда Дмитрий Лиханов.

30 августа стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство первых домов для жителей города, которые остались без крова в результате боевых действий.