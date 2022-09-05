В Харьковской области первых сдавшихся союзным силам солдат ВСУ отпустили к семьям

На освобождённой территории Харьковской области первых украинских военных, отказавшихся принимать участие в боевых действиях и сдавшихся союзным силам, отпустили к семьям.

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что бывшим военным разрешают вернуться к семьям при условии, что они проживают на освобождённых от украинских войск территориях и не участвовали в боевых действиях после 24 февраля. Кроме того, они не должны быть причастны к военным преступлениям.

По данным агентства, среди первых вернувшихся в свои дома — три украинских контрактника.

Отмечается, что бывших военных обязали отмечаться в органах власти на освобождённых территориях и временно не покидать пределы региона.

Ранее в Росгвардии сообщили, что в Харьковской области погиб российский офицер, который ценой своей жизни спас мирных жителей во время обстрелов украинских войск.