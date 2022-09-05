В Харьковской области первых сдавшихся союзным силам солдат ВСУ отпустили к семьям
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что бывшим военным разрешают вернуться к семьям при условии, что они проживают на освобождённых от украинских войск территориях и не участвовали в боевых действиях после 24 февраля. Кроме того, они не должны быть причастны к военным преступлениям.
По данным агентства, среди первых вернувшихся в свои дома — три украинских контрактника.
Отмечается, что бывших военных обязали отмечаться в органах власти на освобождённых территориях и временно не покидать пределы региона.
Ранее в Росгвардии сообщили, что в Харьковской области погиб российский офицер, который ценой своей жизни спас мирных жителей во время обстрелов украинских войск.