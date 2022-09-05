военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Харьковской области первых сдавшихся союзным силам солдат ВСУ отпустили к семьям

Короткая ссылка
На освобождённой территории Харьковской области первых украинских военных, отказавшихся принимать участие в боевых действиях и сдавшихся союзным силам, отпустили к семьям.
В Харьковской области первых сдавшихся союзным силам солдат ВСУ отпустили к семьям
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что бывшим военным разрешают вернуться к семьям при условии, что они проживают на освобождённых от украинских войск территориях и не участвовали в боевых действиях после 24 февраля. Кроме того, они не должны быть причастны к военным преступлениям.

По данным агентства, среди первых вернувшихся в свои дома — три украинских контрактника.

Отмечается, что бывших военных обязали отмечаться в органах власти на освобождённых территориях и временно не покидать пределы региона.

Ранее в Росгвардии сообщили, что в Харьковской области погиб российский офицер, который ценой своей жизни спас мирных жителей во время обстрелов украинских войск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить