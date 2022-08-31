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В Харьковской области офицер Росгвардии погиб при спасении мирных жителей

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В Росгвардии заявили, что в Харьковской области погиб офицер, который ценой своей жизни спасал мирных жителей во время обстрелов украинских войск.
В Харьковской области офицер Росгвардии погиб при спасении мирных жителей
  • РИА Новости

«Офицер спецподразделения Росгвардии, старший лейтенант Александр Потапов закрыл собой двух мирных граждан во время ракетно-артиллерийского обстрела города Изюма в Харьковской области. ВСУ открыли огонь по жилому району Изюма из ствольной артиллерии, а также американских РСЗО HIMARS», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что боеприпасы разорвались на местном рынке. Недалеко от этого места в это же время двигались спецназовцы Росгвардии, которые, оценив обстановку, быстро начали эвакуировать находившихся в панике местных жителей в безопасное место.

«При разрыве очередного вражеского снаряда в непосредственной близости от пути следования к укрытию мирных граждан офицер закрыл собой от осколков двух эвакуируемых. При этом росгвардеец получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — заявили в Росгвардии.

Всего благодаря грамотным действиям спецназовцев из-под огня были эвакуированы более 30 человек.

Ранее в Росгвардии заявляли об обнаружении схронов с оружием ВСУ в ЛНР.

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