В Харьковской области офицер Росгвардии погиб при спасении мирных жителей
- РИА Новости
«Офицер спецподразделения Росгвардии, старший лейтенант Александр Потапов закрыл собой двух мирных граждан во время ракетно-артиллерийского обстрела города Изюма в Харьковской области. ВСУ открыли огонь по жилому району Изюма из ствольной артиллерии, а также американских РСЗО HIMARS», — цитирует его ТАСС.
Отмечается, что боеприпасы разорвались на местном рынке. Недалеко от этого места в это же время двигались спецназовцы Росгвардии, которые, оценив обстановку, быстро начали эвакуировать находившихся в панике местных жителей в безопасное место.
«При разрыве очередного вражеского снаряда в непосредственной близости от пути следования к укрытию мирных граждан офицер закрыл собой от осколков двух эвакуируемых. При этом росгвардеец получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — заявили в Росгвардии.
Всего благодаря грамотным действиям спецназовцев из-под огня были эвакуированы более 30 человек.
Ранее в Росгвардии заявляли об обнаружении схронов с оружием ВСУ в ЛНР.