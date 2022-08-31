В Харьковской области офицер Росгвардии погиб при спасении мирных жителей

В Росгвардии заявили, что в Харьковской области погиб офицер, который ценой своей жизни спасал мирных жителей во время обстрелов украинских войск.

«Офицер спецподразделения Росгвардии, старший лейтенант Александр Потапов закрыл собой двух мирных граждан во время ракетно-артиллерийского обстрела города Изюма в Харьковской области. ВСУ открыли огонь по жилому району Изюма из ствольной артиллерии, а также американских РСЗО HIMARS», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что боеприпасы разорвались на местном рынке. Недалеко от этого места в это же время двигались спецназовцы Росгвардии, которые, оценив обстановку, быстро начали эвакуировать находившихся в панике местных жителей в безопасное место.

«При разрыве очередного вражеского снаряда в непосредственной близости от пути следования к укрытию мирных граждан офицер закрыл собой от осколков двух эвакуируемых. При этом росгвардеец получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — заявили в Росгвардии.

Всего благодаря грамотным действиям спецназовцев из-под огня были эвакуированы более 30 человек.

Ранее в Росгвардии заявляли об обнаружении схронов с оружием ВСУ в ЛНР.