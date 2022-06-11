В Росгвардии заявили об обнаружении схронов с оружием ВСУ в ЛНР

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Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике крупные схроны с оружием украинской армии, сообщает пресс-служба ведомства.
В Росгвардии заявили об обнаружении схронов с оружием ВСУ в ЛНР
  • РИА Новости

«В одном из населённых пунктов ЛНР при проведении поиска на брошенных позициях ВСУ спецназовцы Росгвардии обнаружили пять ракет ПТУР «Фагот», огнемёт украинского производства, двадцать три выстрела и семь стартовых зарядов к гранатомётам, два автомата Калашникова, пятнадцать гранат, более 6,5 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию», — приводит ТАСС сообщение.

Также были обнаружены форма ВСУ, гранатомёт финского производства, боеприпасы к стрелковому оружию.

Ранее стало известно, что военнослужащие Росгвардии уничтожили крупные схроны с оружием в одном из населённых пунктов Донбасса.

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