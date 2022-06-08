В Росгвардии заявили о ликвидации схронов с оружием и боеприпасами в Донбассе
- РИА Новости
«В одном из населённых пунктов Луганской Народной Республики подразделение спецназа Росгвардии при выполнении служебно-боевых задач обнаружило 155 снарядов «Град», 20 152-мм снарядов от самоходной артиллерийской установки, 13 огнемётов», — приводит ТАСС сообщение.
Также сообщается, что в ДНР станцией обнаружения БПЛА подразделения Росгвардии было обнаружено пять целей противника, по ним было нанесено огневое поражение.
26 мая Минобороны России сообщило об уничтожении в районе железнодорожной станции Покровск в Донбассе подразделений и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады украинских вооружённых сил.