В Росгвардии заявили о ликвидации схронов с оружием и боеприпасами в Донбассе

Военнослужащие Росгвардии уничтожили крупные схроны с оружием в одном из населённых пунктов Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства.

«В одном из населённых пунктов Луганской Народной Республики подразделение спецназа Росгвардии при выполнении служебно-боевых задач обнаружило 155 снарядов «Град», 20 152-мм снарядов от самоходной артиллерийской установки, 13 огнемётов», — приводит ТАСС сообщение.

Также сообщается, что в ДНР станцией обнаружения БПЛА подразделения Росгвардии было обнаружено пять целей противника, по ним было нанесено огневое поражение.

26 мая Минобороны России сообщило об уничтожении в районе железнодорожной станции Покровск в Донбассе подразделений и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады украинских вооружённых сил.