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ЦАСТ объявил награду в 1 млн рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине

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Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил награду в 1 млн рублей за захват эстонской роботизированной платформы THeMIS на Украине и её передачу российскому Минобороны.

«В связи с тем, что данное устройство представляет несомненный технический интерес, Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявляет о вознаграждении в 1 млн рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят её в распоряжение Министерства обороны России», — говорится в сообщении в Telegram.

По данным центра, в августе Киев получил первый экземпляр подобной техники и вскоре на Украину доставят ещё несколько THeMIS.

Их планируют использовать для эвакуации раненых и доставки боеприпасов, отметили в ЦАСТ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» заявил, что российские специалисты изучают трофейное западное оружие.

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