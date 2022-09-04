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Минобороны России: разведка ВСУ столкнулась с «тувинским феноменом» в радиоперехватах

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Украинская разведка во время российской спецоперации столкнулась с «тувинским феноменом» в радиоперехватах, сообщило Министерство обороны России. Как пояснило ведомство, «слухачи» ВСУ не распознают переговоры тувинских связистов, которые используют только родной язык.
Минобороны России: разведка ВСУ столкнулась с «тувинским феноменом» в радиоперехватах
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Военнослужащие из Тувы работают связистами в зоне проведения специальной военной операции Разведка Украины столкнулась с «тувинским феноменом» в радиоперехватах. «Слухачи» ВСУ не понимали ни слова, потому что тувинские связисты говорили только на родном языке», — сообщило министерство.

Инструктор отделения связи Николай Чамьян отметил, что военнослужащие намеренно прибегают к этому.

«Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чём идёт речь», — сказал он.

По словам Чамьяна, «так делали прадеды во время Великой Отечественной войны».

Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински ранее заявил, что состояние личного состава украинской армии является важнейшей проблемой для киевского режима.

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