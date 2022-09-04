Минобороны России: разведка ВСУ столкнулась с «тувинским феноменом» в радиоперехватах
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«Военнослужащие из Тувы работают связистами в зоне проведения специальной военной операции Разведка Украины столкнулась с «тувинским феноменом» в радиоперехватах. «Слухачи» ВСУ не понимали ни слова, потому что тувинские связисты говорили только на родном языке», — сообщило министерство.
Инструктор отделения связи Николай Чамьян отметил, что военнослужащие намеренно прибегают к этому.
«Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чём идёт речь», — сказал он.
По словам Чамьяна, «так делали прадеды во время Великой Отечественной войны».
Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински ранее заявил, что состояние личного состава украинской армии является важнейшей проблемой для киевского режима.