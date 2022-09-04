Глава МЧС Казахстана сообщил о гибели одного человека в результате пожаров на севере страны
По его словам, которые передаёт ТАСС, погибшего обнаружили при разборе завалов в одном из населённых пунктов.
Погибшим оказался мужчина 1936 года рождения.
Ранее стало известно, что в результате лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана пострадали десять человек.
Кроме того, пресс-служба компании «Казахстанские железные дороги» сообщила, что из-за пожаров задерживается движение шести пассажирских и 11 грузовых поездов.