Глава МЧС Казахстана сообщил о гибели одного человека в результате пожаров на севере страны

В результате лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана погиб один человек. Об этом сообщил глава МЧС страны Юрий Ильин.

По его словам, которые передаёт ТАСС, погибшего обнаружили при разборе завалов в одном из населённых пунктов.

Погибшим оказался мужчина 1936 года рождения.

Ранее стало известно, что в результате лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана пострадали десять человек.

Кроме того, пресс-служба компании «Казахстанские железные дороги» сообщила, что из-за пожаров задерживается движение шести пассажирских и 11 грузовых поездов.