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В Казахстане в результате лесных пожаров пострадали десять человек

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В результате лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана пострадали десять человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Среди пострадавших три сотрудника ведомства и один несовершеннолетний. 

Кроме того, пресс-служба компании «Казахстанские железные дороги» сообщила, что из-за пожаров задерживается движение шести пассажирских и 11 грузовых поездов.

«Лесные пожары повлияли на график движения поездов», — приводит заявление РИА Новости.

Глава МЧС Юрий Ильин отметил, что в данный момент обстановка в регионе остаётся стабильной.

«Утром будет произведён облёт, и аэрокосмические съёмки подтвердят наличие конкретной площади, которая будет дана», — сказал Ильин.

Ранее Департамент пожарной безопасности Оренбургской области заявил, что четыре самолёта Ил-76 и три вертолёта привлечены к тушению природных пожаров в Оренбуржье.

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