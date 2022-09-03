Четыре самолёта и три вертолёта тушат природные пожары в Оренбургской области

Департамент пожарной безопасности Оренбургской области заявил, что четыре самолёта Ил-76 и три вертолёта привлечены к тушению природных пожаров в Оренбуржье.

«К ликвидации крупных природных пожаров привлечена авиация Министерства обороны и МЧС: четыре Ил-76 и три вертолёта. Вчера Ил-76 совершили четыре сброса (каждый по 42 т воды). Сегодня утром самолёты уже сбросили 84 т воды. Авиация будет работать весь день», — говорится в заявлении.

В департаменте добавили, что в зоне ЧС работает инженерная техника: проводится опашка всех населённых пунктов, подверженных угрозе, и прорубаются просеки в лесном массиве.

Кроме того, 29 волонтёров — студентов Института управления рисками и комплексной безопасности и порядка 80 добровольцев (местные жители из близлежащих населённых пунктов) помогают основной группировке пожарных.

«Общая группировка сил и средств, привлечённая к тушению пожаров, составляет 455 человек и более 179 единиц техники», — добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области природные пожары действуют в семи районах.