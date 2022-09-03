РИА Новости: десант ВСУ при попытке штурма Энергодара использовал зарубежные катера
- AP
Катера шли без света на больших скоростях, одно судно может взять на борт до 15 человек, отметил он.
«По берегу работала артиллерия. Была артподготовка, обеспечивающая выход десанта на сушу и подход к станции. Наносились удары по самой станции и по береговой линии», — сказал боец.
Он напомнил, что с помощью авиации противнику оказали «колоссальное сопротивление», а этот «мощнейший удар» украинские военные запомнят.
Минобороны России 3 сентября сообщило, что ВСУ поздно вечером 2 сентября попытались высадить на катерах десант на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного.
По противнику были нанесены авиаудары четырьмя Су-30 и двумя вертолётами Ка-52, что привело к уничтожению 20 катеров и лодок. Оставшиеся же силы развернулись и сбежали.