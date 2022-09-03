РИА Новости: десант ВСУ при попытке штурма Энергодара использовал зарубежные катера

Десант ВСУ, который накануне вечером попытался высадиться на побережье Каховского водохранилища и захватить Запорожскую АЭС, прибыл на быстроходных катерах иностранного производства, сообщил РИА Новости боец с позывным Скиф, который участвовал в отражении атаки.

Катера шли без света на больших скоростях, одно судно может взять на борт до 15 человек, отметил он.

«По берегу работала артиллерия. Была артподготовка, обеспечивающая выход десанта на сушу и подход к станции. Наносились удары по самой станции и по береговой линии», — сказал боец.

Он напомнил, что с помощью авиации противнику оказали «колоссальное сопротивление», а этот «мощнейший удар» украинские военные запомнят.

Минобороны России 3 сентября сообщило, что ВСУ поздно вечером 2 сентября попытались высадить на катерах десант на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного.

По противнику были нанесены авиаудары четырьмя Су-30 и двумя вертолётами Ка-52, что привело к уничтожению 20 катеров и лодок. Оставшиеся же силы развернулись и сбежали.