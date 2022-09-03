МО России: ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении за сутки
- РИА Новости
Отмечается, что украинская армия продолжала безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении.
«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили более 1,7 тыс. украинских военных за двое суток безуспешных атак ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях.