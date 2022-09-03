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МО России: ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении за сутки

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На Николаево-Криворожском направлении российская армия за сутки уничтожила более 230 военнослужащих ВСУ, заявили в Минобороны России.
МО России: ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении за сутки
  • РИА Новости

Отмечается, что украинская армия продолжала безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении.

«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили более 1,7 тыс. украинских военных за двое суток безуспешных атак ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях.

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