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Шесть человек погибли за сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ

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Шесть мирных жителей погибли в ДНР за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели шести гражданских лиц, в том числе подростка 2008 года рождения, в Куйбышевском, Ворошиловском, Калининском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки», — говорится в Telegram представительства.

Отмечается, что вместе с этим ранения различной степени тяжести получили 17 человек в Донецке, Макеевке и Дебальцеве.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудников МЧС ДНР в результате обстрелов украинских боевиков.

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