Шесть человек погибли за сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели шести гражданских лиц, в том числе подростка 2008 года рождения, в Куйбышевском, Ворошиловском, Калининском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки», — говорится в Telegram представительства.
Отмечается, что вместе с этим ранения различной степени тяжести получили 17 человек в Донецке, Макеевке и Дебальцеве.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудников МЧС ДНР в результате обстрелов украинских боевиков.