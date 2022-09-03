Эстонская железнодорожная компания отчиталась об убытках из-за санкций против России

Национальная железнодорожная компания Эстонии Eesti Raudtee не сможет получить в этом году около €20 млн из-за введённых антироссийских санкций. Об этом сообщил председатель правления компании Кайдо Циммерманн в эфире радиостанции Vikerraadio.

«В этом году мы не получим около €20 млн, на покрытие которых государство уже выделило нам €12 млн, поэтому на сегодняшний день не хватает восьми», — цитирует его ТАСС.

По словам Циммерманна, через три пограничных пункта в Эстонию проходило около семи поездов в день в августе 2021 года, в то время как сейчас через через пункт проходят не больше трёх поездов в день.

«А вчера, например, через Нарву прошёл только один поезд, а обратно через Печоры — один поезд, поэтому сейчас объёмы небольшие, и это связано с введёнными против России санкциями», — указал он.

Ранее стало известно, что в Эстонии 28 компаний обратились к властям с просьбой временно освободить их от исполнения антироссийских санкций ЕС, чтобы импортировать нефтепродукты из России.