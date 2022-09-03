военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Эстонская железнодорожная компания отчиталась об убытках из-за санкций против России

Короткая ссылка
Национальная железнодорожная компания Эстонии Eesti Raudtee не сможет получить в этом году около €20 млн из-за введённых антироссийских санкций. Об этом сообщил председатель правления компании Кайдо Циммерманн в эфире радиостанции Vikerraadio.

«В этом году мы не получим около €20 млн, на покрытие которых государство уже выделило нам €12 млн, поэтому на сегодняшний день не хватает восьми», — цитирует его ТАСС.

По словам Циммерманна, через три пограничных пункта в Эстонию проходило около семи поездов в день в августе 2021 года, в то время как сейчас через через пункт проходят не больше трёх поездов в день.

«А вчера, например, через Нарву прошёл только один поезд, а обратно через Печоры — один поезд, поэтому сейчас объёмы небольшие, и это связано с введёнными против России санкциями», — указал он.

Ранее стало известно, что в Эстонии 28 компаний обратились к властям с просьбой временно освободить их от исполнения антироссийских санкций ЕС, чтобы импортировать нефтепродукты из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить