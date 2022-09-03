Экс-депутат Рады Кива предупредил о последствиях из-за неудачи контрнаступления ВСУ на Херсон

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ждут серьёзные последствия из-за провала атаки украинских военных на Херсон.

Кива напомнил об огромных потерях ВСУ при неудачном штурме атомной станции, а также при попытке захвата острова Змеиный.

По его мнению, у руководителей украинских силовых структур существую планы по замене команды Зеленского.

«Всё больше и больше в воздухе слышен запах переворота. Результат провала Херсонского наступления может стать точкой невозврата и начала восстания среди военных», — заявил Кива.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские войска в течение суток вели новые безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.

По данным министерства, потери украинских войск за сутки составили более 350 человек.

До этого Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили более 1,7 тыс. украинских военных за двое суток безуспешных атак ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях.