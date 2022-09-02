Глава МАГАТЭ заявил, что два эксперта агентства останутся на ЗАЭС на постоянной основе

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта останутся на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на постоянной основе.

«Шесть наших сотрудников остаются там, чтобы продолжить работу, которую мы начали вчера», — приводит ТАСС его слова.

Гросси добавил, что четыре эксперта МАГАТЭ покинут Запорожскую АЭС на следующей неделе, а два останутся на объекте в долгосрочной перспективе.

Ранее Гросси сообщил, что в ходе визита смог увидеть «ключевые вещи» на Запорожской АЭС.

2 сентября в администрации Энергодара сообщили о сбитом российскими военными ударном беспилотнике ВСУ в районе Запорожской АЭС.