Глава МАГАТЭ заявил, что два эксперта агентства останутся на ЗАЭС на постоянной основе
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«Шесть наших сотрудников остаются там, чтобы продолжить работу, которую мы начали вчера», — приводит ТАСС его слова.
Гросси добавил, что четыре эксперта МАГАТЭ покинут Запорожскую АЭС на следующей неделе, а два останутся на объекте в долгосрочной перспективе.
Ранее Гросси сообщил, что в ходе визита смог увидеть «ключевые вещи» на Запорожской АЭС.
2 сентября в администрации Энергодара сообщили о сбитом российскими военными ударном беспилотнике ВСУ в районе Запорожской АЭС.