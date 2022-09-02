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ВС России уничтожили в ДНР командный состав 56-й украинской бригады

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В Минобороны России заявили, что российские военные уничтожили в ДНР командный состав 56-й украинской бригады.

«Восточнее населённого пункта Михайловка Донецкой Народной Республики уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады. В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидированы 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, ещё 31 военнослужащий ранен», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что армия Украины, продолжая безуспешные попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, за сутки потеряла более 330 военнослужащих и 13 танков.

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