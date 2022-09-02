военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава ДНР Пушилин призвал «освободить все русские города»

Короткая ссылка
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что необходимо «освободить все русские города», отметив, что имеет в виду «не только территории Новороссии».
Глава ДНР Пушилин призвал «освободить все русские города»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом он сказал в ходе просветительского марафона «Знание».

«Наша задача — освободить все русские города», — цитирует его РИА Новости.

Пушилин уточнил, что имеет в виду города, которые были основаны русскими во времена Российской империи и развивались во время Советского Союза благодаря помощи страны.

По его словам, речь идёт «не только о территориях Новороссии, но и гораздо шире». Пушилин добавил, что «предстоит ещё немало сделать».

«А в каком виде они будут возвращаться домой, мы с вами посмотрим. Более того, мы с вами в этом будем участвовать», — сказал он.

Ранее Пушилин не исключил, что в случае поставок дальнобойного американского оружия Киеву Вооружённые силы Украины придётся отодвигать на расстояние 300 км от населённых пунктов республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить