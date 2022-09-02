Глава ДНР Пушилин призвал «освободить все русские города»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что необходимо «освободить все русские города», отметив, что имеет в виду «не только территории Новороссии».

Об этом он сказал в ходе просветительского марафона «Знание».

«Наша задача — освободить все русские города», — цитирует его РИА Новости.

Пушилин уточнил, что имеет в виду города, которые были основаны русскими во времена Российской империи и развивались во время Советского Союза благодаря помощи страны.

По его словам, речь идёт «не только о территориях Новороссии, но и гораздо шире». Пушилин добавил, что «предстоит ещё немало сделать».

«А в каком виде они будут возвращаться домой, мы с вами посмотрим. Более того, мы с вами в этом будем участвовать», — сказал он.

Ранее Пушилин не исключил, что в случае поставок дальнобойного американского оружия Киеву Вооружённые силы Украины придётся отодвигать на расстояние 300 км от населённых пунктов республики.