В Госдуме прокомментировали начало работы карты «Тройка» в Луганске

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал заявление о том, что в Луганске с 1 сентября заработала карта «Тройка».

Депутат отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин и его команда «очень сильно и мощно» помогают всему Донбассу.

«В том числе Луганску, с которым они заключили побратимское соглашение… Восстанавливается всё: строятся новые дома, ремонтируются школы и садики. И, естественно, Москва передаёт туда автотранспорт — не только пассажирский, но и коммунальную технику. Вводятся те социальные направления жизни луганчан, которые уже апробированы в Москве. Это делается для того, чтобы жители Луганска быстрее и активнее начали реализовывать все те возможности, которые есть сегодня у москвичей», — объяснил Водолацкий.

Он отметил, что «каждый раз, проезжая по улицам Луганска», видит все изменения, которые происходят.

«Строятся новые дороги, ремонтируются детские дошкольные учреждения, за несколько месяцев полностью отреставрирована школа №42, которая стала уникальным учебным образовательным комплексом. Восстанавливается также пригород Луганска», — рассказал собеседник RT.

Ранее Собянин во время выступления на просветительском марафоне «Знание» заявил, что московская транспортная карта «Тройка» с 1 сентября заработала в Луганске.