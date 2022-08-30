В Москве рассказали о выпуске персонализированных карт «Тройка» с российскими чипами

Персонализированную карту «Тройка» в Москве можно получить на стойках «Живое общение».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«По решению штаба мэра Москвы Сергея Собянина по поддержке экономики города, карты «Тройка» выпускаются полностью с российскими чипами. Пассажиры активно пользуются всеми возможностями московской карты», — заявил глава департамента Максим Ликсутов.

Также персонализированную «Тройку» можно получить в подарок при покупке билета «Единый» на 365 дней в приложении «Метро Москвы», передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что в московском метро в сентябре быстрые турникеты установят на станциях трёх линий.