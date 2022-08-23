В московском метро в сентябре быстрые турникеты установят на станциях трёх линий

В Москве в сентябре быстрые турникеты, которые будут считывать информацию с банковских карт или по FacePay в два раза быстрее, установят на станциях трёх линий метро.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы.

Новые, более быстрые турникеты установят на всех станциях Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий московского метро.

Это позволит сократить очереди на входе на станции в час пик.

«В рамках нацпроекта «Цифровая экономика», утверждённого президентом России, внедряем в транспортную инфраструктуру российские технологии и решения. Новое оборудование изготовлено отечественными производителями с использованием российского программного обеспечения», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До конца года планируется заменить старые турникеты на всех станциях.

Как ранее сообщало РИАМО, заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что благодаря установке дополнительных турникетов на станции московского метро «ЦСКА» её пропускная способность выросла на 40%.