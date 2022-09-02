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Лавров провёл переговоры с главой МИД Армении

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
Лавров провёл переговоры с главой МИД Армении
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«1 сентября по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что стороны подробно обсудили ход и перспективы реализации трёхсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана.

В июле Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Дейхуном Байрамовым процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

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