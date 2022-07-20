Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана нормализацию отношений между Баку и Ереваном

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Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Дейхуном Байрамовым процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана нормализацию отношений между Баку и Ереваном
  • РИА Новости

«Произведён обстоятельный обмен мнениями по ряду региональных и международных сюжетов, включая процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Стороны также констатировали поступательное развитие двустороннего сотрудничества.

16 июля в Тбилиси состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

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