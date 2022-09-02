В Запорожской области сообщили о спокойной обстановке на ЗАЭС
- РИА Новости
«Обстановка на атомной станции спокойная. Тишина», — приводит РИА Новости слова члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.
Он считает, что это связано с тем, что в Энергодар приехала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила на 6 сентября заседание Совбеза ООН из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинских военных.
Полянский добавил, что на заседании планируется прослушать выступление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам визита миссии агентства на ЗАЭС.