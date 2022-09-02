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ТАСС: вертолёт Ка-52М был испытан в ходе спецоперации на Украине

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Модернизированный разведывательно-ударный вертолёт Ка-52М успешно прошёл испытания в ходе спецоперации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленно комплексе.

«В настоящее время Ка-52М проходит государственные испытания, и военными было принято решение попробовать модернизированную машину в спецоперации. Вертолёт показал себя в работе очень хорошо», — говорится в сообщении.

После применения промышленности были переданы рекомендации по доработке и усовершенствованию некоторых систем.

Ранее российский лётчик заявил о росте интенсивности применения штурмовиков Су-25 в ходе специальной военной операции на Украине.

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