ТАСС: вертолёт Ка-52М был испытан в ходе спецоперации на Украине
«В настоящее время Ка-52М проходит государственные испытания, и военными было принято решение попробовать модернизированную машину в спецоперации. Вертолёт показал себя в работе очень хорошо», — говорится в сообщении.
После применения промышленности были переданы рекомендации по доработке и усовершенствованию некоторых систем.
Ранее российский лётчик заявил о росте интенсивности применения штурмовиков Су-25 в ходе специальной военной операции на Украине.