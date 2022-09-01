Специалисты МАГАТЭ обсудили с сотрудниками ЗАЭС целостность контейнеров с отходами
- AP
Об этом сообщает военкор RT Алексей Репин.
«Сотрудники станции заверили миссию, что все контейнеры в целостности, а также датчики измерения радиоактивного фона не пострадали и тоже находятся в норме, в работоспособном состоянии», — заявил он.
- Специалисты МАГАТЭ обсудили с сотрудниками ЗАЭС целостность контейнеров с отходами
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рассмотрит вопрос о постоянном присутствии инспекторов агентства на Запорожской атомной электростанции.