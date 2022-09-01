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Специалисты МАГАТЭ обсудили с сотрудниками ЗАЭС целостность контейнеров с отходами

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Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обсудили с работниками Запорожской АЭС целостность контейнеров, в которых хранятся ядерные отходы.
Специалисты МАГАТЭ обсудили с сотрудниками ЗАЭС целостность контейнеров с отходами
  • AP

Об этом сообщает военкор RT Алексей Репин.

«Сотрудники станции заверили миссию, что все контейнеры в целостности, а также датчики измерения радиоактивного фона не пострадали и тоже находятся в норме, в работоспособном состоянии», — заявил он.

  • Специалисты МАГАТЭ обсудили с сотрудниками ЗАЭС целостность контейнеров с отходами

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рассмотрит вопрос о постоянном присутствии инспекторов агентства на Запорожской атомной электростанции.

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