Путин назвал целью спецоперации прекращение войны Киева против Донецка и Луганска
По словам российского президента, после госпереворота на Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска и Крыма не захотели признать этот переворот.
Он отметил, что против жителей Донбасса Киев начал фактически войну и восемь лет её вёл.
«Наша задача, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса — эту войну прекратить, защитить людей», — цитирует его ТАСС.
Также Путин заявил, что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает России.
Он объяснил, что поэтому военные, участвующие в спецоперации, защищают и жителей Донбасса, и саму Россию.
Путин подчеркнул, что это, безусловно, заслуживает поддержки всего общества.
Также российский президент заявил, что жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией.