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Путин назвал целью спецоперации прекращение войны Киева против Донецка и Луганска

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Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации на Украине прекращение войны Киева против жителей Донбасса. Об этом он сказал на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.

По словам российского президента, после госпереворота на Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска и Крыма не захотели признать этот переворот.

Он отметил, что против жителей Донбасса Киев начал фактически войну и восемь лет её вёл.

«Наша задача, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса — эту войну прекратить, защитить людей», — цитирует его ТАСС.

Также Путин заявил, что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает России.

Он объяснил, что поэтому военные, участвующие в спецоперации, защищают и жителей Донбасса, и саму Россию.

Путин подчеркнул, что это, безусловно, заслуживает поддержки всего общества. 

Также российский президент заявил, что жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией.

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