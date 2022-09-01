Лукашенко заявил, что ожидает получить до $2 млрд от России на проекты по импортозамещению

Белоруссия ожидает около $2 млрд от России на совместные проекты в сфере импортозамещения, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Совместные проекты по импортозамещению. Сейчас примерно под $2 млрд Россия выделяет нам на эти совместные проекты», — цитирует его ТАСС.

Ранее Лукашенко заявил, что достиг договорённости с российским президентом Владимиром Путиным о том, чтобы жёстко контролировать процесс импортозамещения.

В ходе открытого урока «Историческая память — дорога в будущее» белорусский лидер презентовал первый произведённый в стране ноутбук.