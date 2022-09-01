Лукашенко заявил, что ожидает получить до $2 млрд от России на проекты по импортозамещению
- РИА Новости
«Совместные проекты по импортозамещению. Сейчас примерно под $2 млрд Россия выделяет нам на эти совместные проекты», — цитирует его ТАСС.
Ранее Лукашенко заявил, что достиг договорённости с российским президентом Владимиром Путиным о том, чтобы жёстко контролировать процесс импортозамещения.
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