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Лукашенко презентовал первый произведённый в Белоруссии ноутбук

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Белорусский президент Александр Лукашенко презентовал первый произведённый в Белоруссии ноутбук. Об этом информирует БЕЛТА.
Лукашенко презентовал первый произведённый в Белоруссии ноутбук
  • РИА Новости

Он представил ноутбук в ходе открытого урока «Историческая память — дорога в будущее».

Лукашенко рассказал, что специально попросил, чтобы на сегодняшнее мероприятие принесли «первый компьютер, который ему подарили умные люди» из Белоруссии.

По его словам, разработчикам была поставлена задача найти в мире самое лучшее из того, что в Белоруссии пока не могут сами производить, в том числе процессоры и программное обеспечение, а затем создать этот компьютер.

«Честно скажу, в нём сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт», — отметил белорусский лидер.

Ноутбук произведён на белорусском заводе «Горизонт».

Ранее Лукашенко поручил активизировать работу с Россией по импортозамещению.

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