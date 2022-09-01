Белорусский президент Александр Лукашенко презентовал первый произведённый в Белоруссии ноутбук. Об этом информирует БЕЛТА.

Он представил ноутбук в ходе открытого урока «Историческая память — дорога в будущее».

Лукашенко рассказал, что специально попросил, чтобы на сегодняшнее мероприятие принесли «первый компьютер, который ему подарили умные люди» из Белоруссии.

По его словам, разработчикам была поставлена задача найти в мире самое лучшее из того, что в Белоруссии пока не могут сами производить, в том числе процессоры и программное обеспечение, а затем создать этот компьютер.

«Честно скажу, в нём сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт», — отметил белорусский лидер.

Ноутбук произведён на белорусском заводе «Горизонт».

Ранее Лукашенко поручил активизировать работу с Россией по импортозамещению.