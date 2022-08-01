Лукашенко поручил активизировать работу с Россией по импортозамещению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым активизировать работу по реализации совместных с Россией планов по импортозамещению.

Как сообщает БЕЛТА, об этом заявил посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой.

«Те планы, которые были до этого, должны быть интенсифицированы минимум в три-четыре раза, как сказал президент. Начали мы с промышленности, сейчас 14—15 проектов обсуждаются на уровне правительств. Российской стороной уже одобрено семь конкретных предприятий, по которым уже составлены соответствующие паспорта. Президент отметил, что под это срочно должна быть сформирована финансовая схема», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что достиг договорённости с российским президентом Владимиром Путиным о том, чтобы жёстко контролировать процесс импортозамещения.