военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МО: в Херсонской области уничтожен огневой взвод американских гаубиц M777

Короткая ссылка
Вооружённые силы России уничтожили огневой взвод американских гаубиц М777 ВСУ в районе Андреевки Херсонской области.
МО: в Херсонской области уничтожен огневой взвод американских гаубиц M777
  • AFP

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод американских гаубиц М777», — говорится в заявлении

Всего за сутки были поражены четыре пункта управления ВСУ и восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Ранее в Минобороны сообщили, что армия России ударами высокоточного оружия в районе Александровки в Днепропетровской области Украины уничтожила более 200 боевиков, в том числе около 40 иностранных наёмников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить