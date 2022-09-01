МО: в Херсонской области уничтожен огневой взвод американских гаубиц M777
- AFP
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод американских гаубиц М777», — говорится в заявлении.
Всего за сутки были поражены четыре пункта управления ВСУ и восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Ранее в Минобороны сообщили, что армия России ударами высокоточного оружия в районе Александровки в Днепропетровской области Украины уничтожила более 200 боевиков, в том числе около 40 иностранных наёмников.