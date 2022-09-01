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МВД: штаб-квартиру террористической организации обнаружили в центре Херсона

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Штаб-квартиру террористической организации обнаружили в центре Херсона. Об этом сообщили в МВД по региону.
МВД: штаб-квартиру террористической организации обнаружили в центре Херсона
  • РИА Новости

«Полицейские в самом центре Херсона провели осмотр квартиры, которую в качестве своего штаба использовали боевики», — говорится в сообщении в Telegram. 

По данным ведомства, боевики принадлежали к подразделению «Азова»*.

В ходе осмотра было изъято большое количество печатной продукции, пропагандирующей идеи национальной нетерпимости, самодельные плакаты и трафареты.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о задержании в Калининграде сторонника «Азова», который планировал устроить теракт на ряде объектов Балтийского флота и в аэропорту Храброво.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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