Украинский «Энергоатом» заявил о прибытии миссии МАГАТЭ в Запорожье

Украинская компания «Энергоатом» заявила о прибытии миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что миссия прибыла в город 31 августа около 15:00.

Также компания опубликовала видео с передвигающимся по городу кортежем ООН.

Ранее глава Энергодара Александр Волга заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет в город утром 1 сентября.

До этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется в зону боевых действий, получив гарантии безопасности от Украины и России.