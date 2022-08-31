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Украинский «Энергоатом» заявил о прибытии миссии МАГАТЭ в Запорожье

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Украинская компания «Энергоатом» заявила о прибытии миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожье.
Украинский «Энергоатом» заявил о прибытии миссии МАГАТЭ в Запорожье
  • AP

Об этом говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что миссия прибыла в город 31 августа около 15:00.

Также компания опубликовала видео с передвигающимся по городу кортежем ООН. 

Ранее глава Энергодара Александр Волга заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет в город утром 1 сентября.

До этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется в зону боевых действий, получив гарантии безопасности от Украины и России.

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