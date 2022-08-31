Украинский «Энергоатом» заявил о прибытии миссии МАГАТЭ в Запорожье
- AP
Об этом говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
В сообщении говорится, что миссия прибыла в город 31 августа около 15:00.
Также компания опубликовала видео с передвигающимся по городу кортежем ООН.
Ранее глава Энергодара Александр Волга заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет в город утром 1 сентября.
До этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется в зону боевых действий, получив гарантии безопасности от Украины и России.