﻿Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал не отдавать Киев националистам, британцам и американцам. Об этом он сказал в ходе просветительского марафона российского общества «Знание».

Его заявление приводит РИА Новости.

Пасечник выразил уверенность, что в ближайшее время союзными войсками будут освобождены все подконтрольные украинским войскам территории.

«Я не представляю, почему мы наш Киев (а я считаю, это наш Киев)... должны отдавать каким-то националистам, каким-то британцам, американцам, кто бы ни был», — сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что в случае поставок дальнобойного американского оружия Киеву Вооружённые силы Украины придётся отодвигать на расстояние 300 км от населённых пунктов республики.

Позже он заявил, что часть ракет для американских реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км, по некоторым данным, уже поставили на Украину.