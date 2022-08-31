Глава запорожской ВГА Балицкий: два энергоблока ЗАЭС работают на 60 и 80% соответственно

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что два энергоблока Запорожской АЭС работают на 60 и 80%.

«На Запорожской АЭС работают пятый и шестой энергоблоки на 60 и 80% соответственно», — заявил Балицкий в эфире «Соловьёв LIVE».

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется в зону боевых действий, получив гарантии безопасности от Украины и России. Он отметил, что инспекторы планируют провести на станции «несколько дней».

Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Москва рассчитывает, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС поможет остановить Киев в стремлении спровоцировать катастрофу и прекратит ядерный шантаж.