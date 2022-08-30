Миллер и вице-премьер Молдавии обсудили поставки российского газа
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Газпром» в своём Telegram.
Отмечается, что, в частности, обсуждался ход реализации протокола от 29 октября 2021 года по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере.
«Отдельно была подчёркнута необходимость оплаты молдавской стороной дальнейших поставок российского газа в контрактные сроки и в полном объёме», — говорится в заявлении.
Уточняется, что встреча состоялась в режиме видеосвязи.
Ранее Миллер и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудили вопросы поставок в Россию туркменского природного газа.