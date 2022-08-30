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Миллер и вице-премьер Молдавии обсудили поставки российского газа

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андрей Спыну провели переговоры, в ходе которых был затронут вопрос поставок российского газа.
Миллер и вице-премьер Молдавии обсудили поставки российского газа
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газпром» в своём Telegram.

Отмечается, что, в частности, обсуждался ход реализации протокола от 29 октября 2021 года по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере.

«Отдельно была подчёркнута необходимость оплаты молдавской стороной дальнейших поставок российского газа в контрактные сроки и в полном объёме», — говорится в заявлении.

Уточняется, что встреча состоялась в режиме видеосвязи.

Ранее Миллер и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудили вопросы поставок в Россию туркменского природного газа.

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