Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов не поддержал предложение США остановить реакторы Запорожской атомной электростанции, назвав его безответственным.

По его словам, такая инициатива американской стороны намерена подорвать весь энергобаланс Восточной Европы, поскольку это выгодно Соединённым Штатам и Великобритании, которые соперничают за энергетические рынки сбыта.

Рогов подчеркнул, что единственным безопасным решением по станции может стать указ США украинским военным прекратить обстрел ЗАЭС.

«Обстрелы ведутся американскими снарядами и ракетами из американского оружия и по приказу американцев, поэтому очевидно, кому они выгодны», — рассказал он РИА Новости.

Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США считают, что реакторы Запорожской атомной электростанции нужно остановить.