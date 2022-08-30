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Власти Запорожской области не поддержали предложение США остановить реакторы ЗАЭС

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов не поддержал предложение США остановить реакторы Запорожской атомной электростанции, назвав его безответственным.
Власти Запорожской области не поддержали предложение США остановить реакторы ЗАЭС
  • РИА Новости

По его словам, такая инициатива американской стороны намерена подорвать весь энергобаланс Восточной Европы, поскольку это выгодно Соединённым Штатам и Великобритании, которые соперничают за энергетические рынки сбыта.

Рогов подчеркнул, что единственным безопасным решением по станции может стать указ США украинским военным прекратить обстрел ЗАЭС.

«Обстрелы ведутся американскими снарядами и ракетами из американского оружия и по приказу американцев, поэтому очевидно, кому они выгодны», — рассказал он РИА Новости.

Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США считают, что реакторы Запорожской атомной электростанции нужно остановить.

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