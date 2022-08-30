Власти Запорожской области не поддержали предложение США остановить реакторы ЗАЭС
- РИА Новости
По его словам, такая инициатива американской стороны намерена подорвать весь энергобаланс Восточной Европы, поскольку это выгодно Соединённым Штатам и Великобритании, которые соперничают за энергетические рынки сбыта.
Рогов подчеркнул, что единственным безопасным решением по станции может стать указ США украинским военным прекратить обстрел ЗАЭС.
«Обстрелы ведутся американскими снарядами и ракетами из американского оружия и по приказу американцев, поэтому очевидно, кому они выгодны», — рассказал он РИА Новости.
Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США считают, что реакторы Запорожской атомной электростанции нужно остановить.