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В ДНР заявили о возобновлении украинскими военными обстрелов республики ракетами с минами

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Заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин заявил, что украинские боевики вновь стали обстреливать населённые пункты республики снарядами РСЗО «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток».
В ДНР заявили о возобновлении украинскими военными обстрелов республики ракетами с минами
  • РИА Новости

«Хотел бы ещё отметить, что каждый день сейчас опять начали применять «Ураганы», которые начинены противопехотными минами, так называемыми «Лепесток», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что данные модели «Лепестков» не имеют механизма самоликвидации, они «могут лежать годами и ничего с ними не произойдёт».

«В результате подрыва только на этих минах среди гражданского населения, ещё раз подчеркиваю, на данный момент 58 человек пострадало, трое из них — дети», — указал представитель ДНР.

Ранее Басурин заявил, что украинские военные ежедневно выпускают по территории республики от 300 до 500 артиллерийских и реактивных снарядов.

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