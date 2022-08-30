В ДНР заявили о возобновлении украинскими военными обстрелов республики ракетами с минами
- РИА Новости
«Хотел бы ещё отметить, что каждый день сейчас опять начали применять «Ураганы», которые начинены противопехотными минами, так называемыми «Лепесток», — цитирует его РИА Новости.
Он также добавил, что данные модели «Лепестков» не имеют механизма самоликвидации, они «могут лежать годами и ничего с ними не произойдёт».
«В результате подрыва только на этих минах среди гражданского населения, ещё раз подчеркиваю, на данный момент 58 человек пострадало, трое из них — дети», — указал представитель ДНР.
Ранее Басурин заявил, что украинские военные ежедневно выпускают по территории республики от 300 до 500 артиллерийских и реактивных снарядов.