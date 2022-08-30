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Глава ВГА Энергодара высказался об ударах ВСУ по Запорожской АЭС

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Глава военно-гражданской администрации города Энергодара Александр Волга в беседе с RT заявил, что украинские войска продолжают наносить удары по Запорожской атомной электростанции, чтобы миссия МАГАТЭ не смогла приехать на станцию и увидеть свидетельства их обстрелов. 

По его словам, пока радиационный фон остаётся в норме.

«Они били по крыше, хотели произвести террористический акт на территории атомной станции, который бы мог повлечь за собой распространение радиационного фона не только в округе, но и понесло бы в сторону Европы», — сказал Волга.

Он добавил, что все факты непосредственного нанесения ударов как по территории города Энергодара, так и по ЗАЭС задокументированы.

«В обязательном порядке всё это будет предоставлено миссии МАГАТЭ, которая приедет к нам. Этого и боятся украинские политики и ВСУ», — отметил глава администрации.

Ранее украинские военные обстреляли территорию Запорожской АЭС, два снаряда упали в районе хранилища отработанного топлива.

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