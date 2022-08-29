Глава МИД Украины Кулеба попросил IKEA возобновить деятельность в стране

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter призвал IKEA и другие шведские компании возобновить деятельность на Украине.

«Я призываю шведские компании активно изучить и возобновить деятельность на Украине», — написал он.

Он призвал шведские компании последовать примеру Scania Group, которая, по словам Кулебы, уже наращивает деятельность на Украине.

«Особенно IKEA, которые оставили шесть украинских фабрик с 24 февраля, — время вернуться», — заключил глава украинского МИД.

В июне шведская компания H&M Group отчиталась об убытках из-за остановки работы своих магазинов в России, Белоруссии и на Украине.