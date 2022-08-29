военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава МИД Украины Кулеба попросил IKEA возобновить деятельность в стране

Короткая ссылка
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter призвал IKEA и другие шведские компании возобновить деятельность на Украине.

«Я призываю шведские компании активно изучить и возобновить деятельность на Украине», — написал он.

Он призвал шведские компании последовать примеру Scania Group, которая, по словам Кулебы, уже наращивает деятельность на Украине.

«Особенно IKEA, которые оставили шесть украинских фабрик с 24 февраля, — время вернуться», — заключил глава украинского МИД.

В июне шведская компания H&M Group отчиталась об убытках из-за остановки работы своих магазинов в России, Белоруссии и на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить