H&M отчиталась об убытках из-за остановки продаж в России и на Украине

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Шведская компания H&M Group отчиталась об убытках из-за остановки работы своих магазинов в России, Белоруссии и на Украине.
H&M отчиталась об убытках из-за остановки продаж в России и на Украине
  • Legion-Media

В отчёте компании за первое полугодие 2022 года говорится, что «операционный результат» для группы H&M на российском и украинских рынках за квартал составил «минус 228 млн шведских крон» (около 1,2 млрд рублей по текущему курсу).

Также у группы компаний есть нереализованная курсовая прибыль в объёме 353 млн крон «по отношению к внутренней дебиторской задолженности в российских рублях».

Отмечается, что в июне ожидается снижение продаж на 5% на фоне приостановки работы магазинов в указанных странах. 

Ранее испанский бренд одежды Mango принял решение отказаться от прямых продаж в России на фоне ситуации на Украине.

В конце марта польский производитель одежды LPP Group сообщил о закрытии своих магазинов  в России.

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