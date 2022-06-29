H&M отчиталась об убытках из-за остановки продаж в России и на Украине

Шведская компания H&M Group отчиталась об убытках из-за остановки работы своих магазинов в России, Белоруссии и на Украине.

В отчёте компании за первое полугодие 2022 года говорится, что «операционный результат» для группы H&M на российском и украинских рынках за квартал составил «минус 228 млн шведских крон» (около 1,2 млрд рублей по текущему курсу).

Также у группы компаний есть нереализованная курсовая прибыль в объёме 353 млн крон «по отношению к внутренней дебиторской задолженности в российских рублях».

Отмечается, что в июне ожидается снижение продаж на 5% на фоне приостановки работы магазинов в указанных странах.

Ранее испанский бренд одежды Mango принял решение отказаться от прямых продаж в России на фоне ситуации на Украине.

В конце марта польский производитель одежды LPP Group сообщил о закрытии своих магазинов в России.