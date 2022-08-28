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Власти Запорожской области: в результате ударов ВСУ по центру Энергодара есть пострадавшие

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В результате обстрела жилых районов Энергодара в Запорожской области есть пострадавшие, сообщила военно-гражданская администрация города.
Власти Запорожской области: в результате ударов ВСУ по центру Энергодара есть пострадавшие
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Украинские боевики стреляют артиллерией по центру города Энергодара! Есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы», — рассказал член совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

По его словам, украинские военные «ведут прицельный обстрел жилых кварталов», зафиксированы попадания в многоэтажные дома, а также в жилые застройки по всему городу.

Вечером 28 августа украинские военные обстреляли жилые районы Энергодара Запорожской области.

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