Власти Запорожской области: в результате ударов ВСУ по центру Энергодара есть пострадавшие
- РИА Новости
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«Украинские боевики стреляют артиллерией по центру города Энергодара! Есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы», — рассказал член совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.
По его словам, украинские военные «ведут прицельный обстрел жилых кварталов», зафиксированы попадания в многоэтажные дома, а также в жилые застройки по всему городу.
Вечером 28 августа украинские военные обстреляли жилые районы Энергодара Запорожской области.