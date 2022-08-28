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В центральный район Северодонецка смогли наладить подачу воды

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Исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов сообщил, что специалистам удалось наладить подачу воды в центральный район города.
В центральный район Северодонецка смогли наладить подачу воды
  • РИА Новости

«Чтобы обеспечить город водой, мы сегодня подали электроэнергию на водозаборы города, которые оказались в рабочем состоянии... Наша попытка пока увенчалась тем, что мы подали воду в центральную часть города — проспект Центральный», — цитирует его ТАСС.

Моргунов пояснил, что вода подаётся в колонки, откуда жители смогут набирать воду согласно составленному графику.

Впоследствии специалисты проведут инвентаризацию сети и устранят порывы трубопроводов, которые сильно пострадали при обстрелах.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что мастер-план развития Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка будет разработан по примеру Мариуполя.

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