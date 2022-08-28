В центральный район Северодонецка смогли наладить подачу воды
- РИА Новости
«Чтобы обеспечить город водой, мы сегодня подали электроэнергию на водозаборы города, которые оказались в рабочем состоянии... Наша попытка пока увенчалась тем, что мы подали воду в центральную часть города — проспект Центральный», — цитирует его ТАСС.
Моргунов пояснил, что вода подаётся в колонки, откуда жители смогут набирать воду согласно составленному графику.
Впоследствии специалисты проведут инвентаризацию сети и устранят порывы трубопроводов, которые сильно пострадали при обстрелах.
Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что мастер-план развития Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка будет разработан по примеру Мариуполя.