Хуснуллин: план развития Лисичанска и Северодонецка разработают по примеру Мариуполя

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что мастер-план развития Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка будет разработан по примеру Мариуполя.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал по итогам поездки в ЛНР.

«Сегодня мы совершили объезд по городам: Лисичанск, Северодонецк, Попасная, Рубежное, посмотрели объёмы восстановительных работ. Мы также договорились: как и в Мариуполе, будем делать мастер-план развития этой агломерации на ближайшие годы», — сказал он.

Ранее Хуснуллин заявил, что мастер-план по Мариуполю предполагает полное восстановление города в течение трёх лет.