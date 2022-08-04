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Хуснуллин: план развития Лисичанска и Северодонецка разработают по примеру Мариуполя

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Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что мастер-план развития Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка будет разработан по примеру Мариуполя.
Хуснуллин: план развития Лисичанска и Северодонецка разработают по примеру Мариуполя
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал по итогам поездки в ЛНР.

«Сегодня мы совершили объезд по городам: Лисичанск, Северодонецк, Попасная, Рубежное, посмотрели объёмы восстановительных работ. Мы также договорились: как и в Мариуполе, будем делать мастер-план развития этой агломерации на ближайшие годы», — сказал он.

Ранее Хуснуллин заявил, что мастер-план по Мариуполю предполагает полное восстановление города в течение трёх лет.

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