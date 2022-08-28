РИА Новости: ВСУ нанесли ракетный удар по посёлку Мирный
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«Около 01:00 киевский режим совершил ракетные удары по посёлку Мирный... Целями противника стали гражданские объекты», — заявил собеседник РИА Новости.
По его словам, удар пришёлся на заброшенный завод, пострадала гражданская инфраструктура.
Предполагается, что ВСУ использовали РСЗО HIMARS. Погибших и пострадавших в результате удара нет.
Ранее средства ПВО отразили ракетную атаку украинских войск на Мелитополь.
27 августа подразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских войск на Николаевско-Криворожском направлении.