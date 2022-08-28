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РИА Новости: ВСУ нанесли ракетный удар по посёлку Мирный

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Украинские военные нанесли ракетный удар по посёлку Мирный в 15 км от Мелитополя, заявили в городской администрации.
РИА Новости: ВСУ нанесли ракетный удар по посёлку Мирный
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Около 01:00 киевский режим совершил ракетные удары по посёлку Мирный... Целями противника стали гражданские объекты», — заявил собеседник РИА Новости.

По его словам, удар пришёлся на заброшенный завод, пострадала гражданская инфраструктура.

Предполагается, что ВСУ использовали РСЗО HIMARS. Погибших и пострадавших в результате удара нет.

Ранее средства ПВО отразили ракетную атаку украинских войск на Мелитополь. 

27 августа подразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских войск на Николаевско-Криворожском направлении.

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