В Херсоне восстановили подачу электроэнергии

Специалисты восстановили подачу электроэнергии в Херсоне, которая была прервана ранее.

Об этом сообщает ТАСС.

В городе зажглось уличное освещение, свет также появился в зданиях в центре города.

Возобновляется троллейбусное сообщение, которое было прервано ранее из-за отключения. Также начинают работать светофоры.

Ранее сообщалось, что Херсон второй раз за неделю оказался без электроэнергии, а также без водоснабжения.

После этого заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что специалисты работают над тем, чтобы возобновить подачу электроэнергии и водоснабжение в городе.