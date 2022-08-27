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В Херсоне восстановили подачу электроэнергии

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Специалисты восстановили подачу электроэнергии в Херсоне, которая была прервана ранее.
В Херсоне восстановили подачу электроэнергии
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщает ТАСС.

В городе зажглось уличное освещение, свет также появился в зданиях в центре города.

Возобновляется троллейбусное сообщение, которое было прервано ранее из-за отключения. Также начинают работать светофоры.

Ранее сообщалось, что Херсон второй раз за неделю оказался без электроэнергии, а также без водоснабжения.

После этого заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что специалисты работают над тем, чтобы возобновить подачу электроэнергии и водоснабжение в городе.

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