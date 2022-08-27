В Херсоне восстановили подачу электроэнергии
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
Об этом сообщает ТАСС.
В городе зажглось уличное освещение, свет также появился в зданиях в центре города.
Возобновляется троллейбусное сообщение, которое было прервано ранее из-за отключения. Также начинают работать светофоры.
Ранее сообщалось, что Херсон второй раз за неделю оказался без электроэнергии, а также без водоснабжения.
После этого заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что специалисты работают над тем, чтобы возобновить подачу электроэнергии и водоснабжение в городе.