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Власти Херсонской области рассказали о работах по восстановлению энергоснабжения Херсона

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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в настоящий момент специалисты работают над тем, чтобы возобновить подачу электроэнергии и водоснабжение в Херсоне.
Власти Херсонской области рассказали о работах по восстановлению энергоснабжения Херсона
  • Gettyimages.ru
  • © Ashley Cooper

«В Херсоне света нет. Технические работы ведутся. Как отремонтируют, всё будет восстановлено. Электричество будет в ближайшее время, всё будет нормально», — рассказал РИА Новости Стремоусов.

По его словам, отсутствие электричества не связано с обстрелами области со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что Херсон второй раз за неделю оказался без электроэнергии, а также без водоснабжения.

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