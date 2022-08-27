Власти Херсонской области рассказали о работах по восстановлению энергоснабжения Херсона
- Gettyimages.ru
- © Ashley Cooper
«В Херсоне света нет. Технические работы ведутся. Как отремонтируют, всё будет восстановлено. Электричество будет в ближайшее время, всё будет нормально», — рассказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, отсутствие электричества не связано с обстрелами области со стороны Украины.
Ранее сообщалось, что Херсон второй раз за неделю оказался без электроэнергии, а также без водоснабжения.