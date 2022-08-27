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За сутки украинские войска выпустили более 170 боеприпасов по ДНР

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Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 боеприпасов по семи населённым пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.
За сутки украинские войска выпустили более 170 боеприпасов по ДНР
  • РИА Новости

«За текущие сутки, по информации от представительства ДНР в СЦКК, противник выпустил более 170 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства республики.

Также сообщается о восьмерых погибших и 14 раненых среди защитников Донецкой Народной Республики при обстрелах со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 «Лепесток», применяемых украинскими войсками, в Донецкой Народной Республике пострадали уже 58 человек.

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